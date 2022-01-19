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Yerel Feci kaza! TIR'ın çarptığı traktör paramparça oldu
Yerel

Feci kaza! TIR'ın çarptığı traktör paramparça oldu

Afyonkarahisar'da bir traktör ile TIR'ın karıştığı kazanın mobese kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada traktör parçalandığı anlar saniye saniye görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 15:14:00 -

Kaza, geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar-Konya karayolu 32. kilometresinde meydana geldi. Sülümenli Kavşağı’nda meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan traktöre tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan traktörde ismi öğrenilemeyen sürücü yaralanarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Tırın karayolunda traktörü biçtiği anlara ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise adeta görenleri dehşete düşürdü. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan traktörün tıra çarpma anı anbean güvenlik kameralarına yansırken, izleyenlerin yürekleri ağzına geldi.

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