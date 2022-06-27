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Yerel Feci kaza! Tır sürücüsü yanarak hayatını kaybetti
Yerel

Feci kaza! Tır sürücüsü yanarak hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrildikten sonra yanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 16:55:00 -
Feci kaza! Tır sürücüsü yanarak hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, otoyolun Edirne yönünde ilerleyen 39 DV 063 plakalı tır, Silivri mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.

Tır alev alırken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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