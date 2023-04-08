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Yerel Feci kaza: 5 ölü 1 yaralı
Yerel

Feci kaza: 5 ölü 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-04-08 12:46:00 -
Feci kaza: 5 ölü 1 yaralı

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı, kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sabah erken saatlerde iki otomobil, Gaziantep-Kilis kara yolu Havaalanı Kavşağı yakınında çarpıştı.

Aynı otomobilde bulunan Suriyeli Madal Ahmad, Sara Mustafa ve Abdullah Ahmad ile diğer otomobilde bulunan Emre Özmen (28) ve Doğukan Küpeli (29) olay yerinde hayatını kaybetti.

kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan bir kişiyi Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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