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Yerel Feci kaza: 25 araç birbirine girdi!
Yerel

Feci kaza: 25 araç birbirine girdi!

Düzce’nin Boğaziçi beldesinde buzlanma sebebiyle 25 araç çarpıştı. Kaza sonrası Düzce istikameti trafiğe kapatılırken ekipler ulaşımı açmak için seferber oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 02:55:00 -
Feci kaza: 25 araç birbirine girdi!

Düzce’nin Boğaziçi beldesinde, D655 Karayolu’nda buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi.

Hava sıcaklığının düşmesi sonrasında oluşan buzlanma neticesinde kontrolden çıkan tır makaslama yaptı. Aynı istikametten gelen ve buzlanma sebebiyle duramayan 25 araç birbirine girdi.

Kaza sonrasında Düzce istikameti trafiğe kapatılırken ekipler ise ulaşımı açmak için seferber oldu.

 

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