Fecebook giriş yap

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Teknoloji

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Facebook kaydol |Günümüzde sosyal medya hesabı olmayan kimse neredeyse kalmadı. Yediden yetmişe herkesin birden çok platformda hesabı bulunuyor. Uzmanlar çocukların internette zorbalıklarla karşı karşıya kalmamaları için ailelerini uyarıyor. Doğru kullanıldığında faydayı olan sosyal medya yanlış ellerde ciddi sorunlara yol açabiliyor. Özellikle de çocuklar ve gençler bu tip platformlarda oldukça fazla zarar görüyor. Peki, Facebook hesabı nasıl açılır? | Facebook şifremi unuttu ne yapmalıyım? | Facebook hesabımı nasıl kapatırım?

Yeniakit Publisher
2020-09-28 16:44:00 -
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2000’li yılların başından itibaren internet kullanımı ülkemizde yaygınlaştı. Akıllı telefonlarla ile internet ceplere kadar girdi. Facebook ile başlayan sosyal medya kullanımı hızla büyüdü. Pek çok sosyal medya platformu bulunuyor. Bu platformlarda kişisel güvenliğiniz için son derece hassas olmanızda yarar var. Özellikle çocuklara karşı sosyal medya üzerinden pek çok zorbalık işleniyor. Küçük yaşta çocuklar tehditlerle pek çok kötü yola sevk edilebiliyor. Bu sebeple aileler çocuklarının sosyal medya kullanımı konusunda hassa olmalı. Aileler sosyal medya platformlardaki güvenlik ayarlarını düzenleyerek çocuklarının kötü insanlarla karşılaşmasının önüne geçebilir. Peki, Facebook hesabı nasıl açılır?

Facebook kaydol | Facebook giriş

Facebook’a nasıl üye olunur? Facebook internet sitesi ya da uygulaması vasıtasıyla sisteme ücretsiz olarak üye olabilirsiniz. Facebook’a mail adresiniz ya da telefon numaranızla üye olabilirsiniz. Üyeliğiniz aktif hale gelince ise profilinizi düzenleyip, arkadaşlarınızı bulabilirsiniz.

FACEBOOK GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Facebook şifremi unuttum

İnternette kullanıcıları onlarca şifre kullanmak durumunda kalıyor. Zaman zaman bu şifrelerin karıştırılması, unutulması ise son derece doğal. Facebook şifrenizi unuttuysanız doğru adımları takip ederek yeni bir şifre oluşturabilirsiniz. Facebook giriş sayfasında şifrenizi girmeniz gereken kısmın hemen altında yer alan ‘Şifremi unuttum’ kısmına tıklayarak şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.

Facebook indir

Facebook’a internet tarayıcınızdan ya da mobil cihazlarınızdaki uygulamalardan giriş yapabilirsiniz. Play Store veya App Store’dan mobil cihazlarınıza ücretsiz olarak Facebook uygulamasını indirebilirsiniz.

Facebook hesap sil

Facebook’da kullandığınız hesabınızı dondurabilir ya da tamamen silebilirsiniz. Hesabınızı silmeden önce fotoğraf ve belgelerinizin bir kopyalarını almanızda yarar var. Çünkü hesap silindiğinde tüm bilgilerde silinmiş olacak. Facebook hesabınıza giriş yapın. Facebook anasayfanzın üst kısmında bulunan ok işaretine tıklayın. Ayarlar ve Gizlilik kısmından Ayarlar’ı seçin. Sol üst bölümdeki Facebook Bilgileri'ne tıklayın. Dondurma ve Silme seçeneğine tıklayın. Hesabı Kalıcı Olarak Sil seçeneğini seçin ve adımları takip edin.

Facebook hesap dondur

Facebook hesabınızı tamamen silmektense bir süreliğine dondurabilirsiniz. Ayarlar ve Gizlilikten Ayarlar'a tıklayın. Facebook Bilgilerin'e tıklayıp Dondurma ve Silme'ye basın. Hesabı dondur seçeneğine tıklayıp işlemi tamamlayın.

Facebook instagram hesabı ekleme

Bir diğer sosyal medya platformu ise Instagram’dır. Facebook, Instagram ve WhatsApp aynı şirkete ait bu sebeple söz konusu mecralardaki hesaplarınızı birbirine bağlayabilirsiniz. Böylelikle birinde yaptığınız paylaşım diğerinde de yayınlanır. Facebook ayarlar sayfasına girin. Buradan Hesap Ekle'yi seçip hesaplarınızı birbirine bağlayabilirsiniz.

 

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