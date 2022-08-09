Fazıl Say'ı rezil eden tablo

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk hafta maçında evinde Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 sona erdi. Sosyal medyada maç hakkındaki görüşlerini belirten Fazıl Say'ın yazdıklarına ise tepki yağdı.

Say, "Ümraniye'ye gelince. Hakkıyla 1 puanı Aldı. İyi takım. İlçe takımı ve Türkiye'de bu işler böyle; bir nevi yeni Başakşehir. Para akmış bir yerden bir sürü şahane yabancı transfer.. 4 seçim iktidarı seçmiş bir ilçe. İlk 5 e girer. Sonra? Siz söyleyin?" dedi.

Ümraniyespor'un transferleri bedelsiz olurken, oyuncuların bir kısmının kiralanması da önemli bir ayrıntı... Ayrıca Fazıl Say'ı rezil eden asıl olay ise, Ümraniyespor'un kadro değeri.

Fenerbahçe ile kafa kafaya oynayan Ümraniyespor'un, Alman menşeli Transfermarkt verilerine göre güncel kadro değeri toplam 8 milyon Euro. Fenerbahçe'nin ise 186.7 milyon Euro!..