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Spor Fazıl Say'ı rezil eden tablo
Spor

Fazıl Say'ı rezil eden tablo

Fazıl Say, hükümetin Ümraniyespor'a "para akıttığını" ve bu yüzden güzel bir kadro kurduklarını ileri sürdü. Mevcut verilere göre Ümraniyespor, 8 milyon Euro ile Süper Lig'in en düşük kadro değerine sahip takımı!..

Yeniakit Publisher
2022-08-09 15:32:00 -
Fazıl Say'ı rezil eden tablo

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk hafta maçında evinde Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 sona erdi. Sosyal medyada maç hakkındaki görüşlerini belirten Fazıl Say'ın yazdıklarına ise tepki yağdı.

Say, "Ümraniye'ye gelince. Hakkıyla 1 puanı Aldı. İyi takım. İlçe takımı ve Türkiye'de bu işler böyle; bir nevi yeni Başakşehir. Para akmış bir yerden bir sürü şahane yabancı transfer.. 4 seçim iktidarı seçmiş bir ilçe. İlk 5 e girer. Sonra? Siz söyleyin?" dedi.

Dalga mı geçiyorsun Fazıl? Fenerbahçe - Ümraniyespor beraberliğini bakın neye bağladı!
Dalga mı geçiyorsun Fazıl? Fenerbahçe - Ümraniyespor beraberliğini bakın neye bağladı!

Spor

Dalga mı geçiyorsun Fazıl? Fenerbahçe - Ümraniyespor beraberliğini bakın neye bağladı!

Ümraniyespor'un transferleri bedelsiz olurken, oyuncuların bir kısmının kiralanması da önemli bir ayrıntı... Ayrıca Fazıl Say'ı rezil eden asıl olay ise, Ümraniyespor'un kadro değeri.

Fenerbahçe ile kafa kafaya oynayan Ümraniyespor'un, Alman menşeli Transfermarkt verilerine göre güncel kadro değeri toplam 8 milyon Euro. Fenerbahçe'nin ise 186.7 milyon Euro!..

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Yorumlar

YEŞİL BEYAZ

Fazıl efendi , TÜRKİYE'nin 5. BÜYÜĞÜ 5.ŞAMPİYONU son 4 seçimdir iktidara oy verip iktidarı şeçmiş olan BURSA'nın takımı BURSASPOR şuan tff 2. lig de hatırlatırım sana, küçük beyninle ürettiğin saçma fikirleri kendine saklada akıllı sansınlar.

Misafir

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