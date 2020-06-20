Faydaları saymakla bitmiyor! B vitamini bakımından zengin olan besinler...
Her gün önerilen miktarda vitamin almak, sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazıdır. Vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminler arasında yer alan B vitamini ise, vücut fonksiyonlarının düzenli çalışmasına yardımcı olur. Peki B vitamininin faydaları nelerdir? B vitamini en çok hangi besinlerde bulunur? B vitamini ile ilgili bilinmesi gereken her şeyi sizler için araştırdık. İşte detaylar...
B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 ve B12 vitaminlerini kapsayan B vitamini, sağlığa birçok fayda sağlamaktadır. Genel olarak B vitamini, vücut fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekler, bağışıklığı güçlendirir. Peki B vitamininin faydaları nelerdir? B vitamini hangi besinlerde bulunur? İşte detaylar...
B vitamininin faydaları
- Kalp krizi riskini en aza indirir.
- Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.
- Sindirim sistemini kolaylaştırır.
- Yağların hazmedilmesini kolaylaştırır, ishali önler.
- Kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda önemli bir rol oynar.
- Mide, kalp ve bağırsakların çalışmasını sağlar.
- Cilt sağlığına birebirdir. Cildin parlak ve canlı görünmesini sağlar, yaşlanmayı geciktirir.
- Metabolizmanın düzgün ve sağlıklı çalışmasını sağlar.
- Çocuklarda zeka gelişimine yardımcı olur.
- Alzheimer hastalığının ilerlemesini önler.
- Gıdaların enerjiye dönüştürülmesini sağlar.
B vitamini bakımından zengin olan besinler
- Kahverengi pirinç
- Arpa
- Darı
- Kırmızı et
- Balık
- Yumurta ve süt ürünleri
- Fasulye
- Mercimek
- Pancar
- Bezelye
- Maydanoz
- Ayçiçeği tohumu
- Badem
- Brokoli
- Ispanak
- Narenciye
- Avokado
- Muz