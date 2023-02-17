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Kadın - Aile Faydaları ile taze limon çayı! Türk şeften püf noktası duyurusu: Altını az önce kısmak! Herkes listesine yazdı
Kadın - Aile

Faydaları ile taze limon çayı! Türk şeften püf noktası duyurusu: Altını az önce kısmak! Herkes listesine yazdı

Limonlu çay yapmak oldukça basittir ama püf noktaları bilinirse... Limondaki C vitamini ve sitrik asit seviyelerinin doğal olarak yüksek olması, sıcak bir bardak limonlu çayın ağrı giderici ve yatıştırıcı özelliği var. Özellikle Türk şefler tavsiye ediyor!

Yeniakit Publisher
2023-02-17 17:08:00 - 2023-02-17 17:32:07
Faydaları ile taze limon çayı! Türk şeften püf noktası duyurusu: Altını az önce kısmak! Herkes listesine yazdı

Faydaları İle Taze Limon Çayı Tarifi İçin Malzemeler

Yarım litre su
1 adet limon kabuğu
Yarım limon suyu
İsteğe göre; iki çay kaşığı bal

Faydaları İle Taze Limon Çayı Tarifi Nasıl Yapılır?

Suyu kaynatıyoruz ardından demliğe limon kabuğu ve suyunu ekliyoruz. 
Üzerine suyu çektikten sonra 15-20 dk demliyoruz.

Türk şeflerden püf noktası...

Eğer sıcak içmek isterseniz kaynamadan az önce altını kısın!

Dilenirse bal ise tatlandırabilir. Afiyet olsun! 

Limonlu çayın faydaları ve zararları

Faydaları;

-Cildi nemlendirir
-Sindirimi kolaylaştırır. ( reflü, gastrit vb mide rahatsızlıkları olanlar sakınmalı )
-İdrar söktürücü
-Bağışıklık güçlendirir
-Ağız kokusu giderir
-Sağlıklı enerji verir
-Kilo kaybını sağlar

Not: İçtikten sonra hemen diş fırçalaması önerilmez. Diş minesine zarar vermemek için en az yarım saat sonra fırçalanmalıdır.

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Fazla tüketilirse Limonlu çayın zararları var mı?

Limonlu Çayın Zararları ve Yan Etkileri

-Limonun asit içeriği yüksektir.
-Limon çayı, çok fazla tüketilirse mide ekşimesi semptomlarını ağırlaştırır.
-Yine limonlu çayı sık tüketmek, içerisindeki asit oranından kaynaklı olarak diş minesini aşındırabilir.

Siyah çaya limon sıkmak

Limonlu çayın faydaları neler? C vitamini açısından oldukça faydalı olan limon özellikle çaya eklendiği zaman demir emiliminin negatif etkilenmesini önlemektedir. C vitamini demir emilimi için gereken ortamı hazırlamakta ve emilimi daha hızlı hale getirerek artmasını sağlamaktadır.

Siyah çayı limonlu içmenin faydaları

Limonlu Çayın Faydaları ise en çok özelliklerde;
Cilt Sağlığını Koruyabilir.
Bağışıklık Sistemini Destekleyebilir.
Stresi Azaltabilir.
Kan Şekerini Düzenleyebilir.
Kalp Sağlığını Koruyabilir.
Migrenin Etkisini Azaltabilir.
Antikanser Özelliğine Sahiptir.
Böbrek Taşlarını Önleyebilir.

Limon çayı Nasıl Yapılır?

Hızlı ve daha yoğun bir limon çayı hazırlamak içinse, demlikte kaynattığını iki su bardağı suyun içine yarım limonu dilim dilim doğrayın, 1-2 dakika daha kaynatın ve 7-8 dakika kadar demlenmeye bırakın. Süzdükten sonra yine dilerseniz bal ile tatlandırabilirsiniz.

Limon suyu kanı sulandırır mı?

- C vitamini kaynağı olmasıyla antioksidan etkisi yaratır. - Kanı temizler ve kan basıncını dengeler. - Kanın pıhtılaşmasını sağlayan maddeler içerir ve salgılar.

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