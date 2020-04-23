Faturaların kabarmasına neden oluyordu! BTK’dan operatörlere “anlık bildirim” ayarı

Operatörlerin tüketicilerine “Push Notification” adı verilen anlık bildirim yoluyla hizmet satması nedeniyle artan şikayetler üzerine BTK, harekete geçerek yapılan işlemde yeni düzenleme yoluna gitti.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bazı operatörlerin anlık bildirimle tüketiciye hizmet satışı uygulamasına el koydu. Mesajlarda artık “iptal” ya da “hayır” ibaresi bulunacak. Abone olmak isteyenlere onay kodu gönderilecek, bu kodun girilmesiyle abonelik başlayabilecek.

Faturaların kabarmasına neden oluyordu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), son dönemde tüketicilerden yoğun olarak gelen anlık bildirim şikâyetleri üzerine düzenlemeye gitti. Bazı operatörlerin ‘Push Notification’ adı verilen anlık bildirimle tüketiciye hizmet satması, faturaların kabarmasına ve vatandaşın istemediği bir ürüne abone olmasına yol açarken BTK duruma el koydu.

Yanlışlıkla ‘tamam’a dokunulup satın alınıyodu

Bazı operatörler üzerinde ‘iptal’ ya da ‘hayır’ mesajı bulunmayan anlık bildirimlerle hizmet paketi ya da benzeri aylık ürünler satmaya çalışıyordu. Gelen mesajlarda iptal ya da benzeri seçenekler olmaması, yanlışlıkla ‘tamam’ ibaresine tıklayanların abone olmasına sebep oluyordu. Bu durum özellikle mesajları dikkatlice okumayanların bazı servislere istemsiz şekilde abone olmasına yol açıyordu. Konu hakkında şikâyetlerin artması üzerine BTK yeni bir düzenlemeye gitti.

Artık eskisi gibi olmayacak

Düzenleme ile mesajlarda artık ‘hayır’ ya da ‘iptal’ gibi seçenekler bulunacak. Ayrıca aboneliğe onay veren kişilere bir kodun yer aldığı onay mesajı gönderilmesi ve tüketicinin kodu girdikten sonra aboneliğinin başlaması sağlandı. Onayın ardından da yine vatandaşların telefonlarına kısa mesajla, aboneliğin onaylandığı ve aboneliğin içeriğine ait açık bir metin gönderilecek.

Devamı halinde cezai işlem uygulanacak

BTK’nın aldığı karar 20 Nisan itibariyle yürürlüğe girerken, operatörlere de konunun detaylarını anlatan ve riayet etmesi gerektiğini belirten uyarı yazıları gönderildiği öğrenildi. Vatandaşın bu şekilde mağdur edilmeye devam edilmesi hâlinde ise cezai işlem uygulanacağı operatörlere bildirildi.