Helikopterle alıp gitti! Steven Saran otel çatısında görüntülendi

Rümeysa Cebeci ile skandal yazışmaları gündeme gelen ve uyuşturucu testi pozitif çıkan Fenerbahçe eski Başkanı Steven Sadettin’in, helikopterle indiği Divan Otel’den bir kadınla birlikte ayrılarak yeniden havalandığı öne sürüldü.

Fenerbahçe başkanlığını bırakan Steven Saran gündem olmaya devam ediyor. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Habertürk sunucusu Rümeysa Cebeci ile skandal mesajları ifşa olan Steven Saran dün gündüz saatlerinde Koç’un Divan Otel’inde görüntülendi.

HELİKOPTERLE İNDİ

Otele helikopterle inen Saran, bavullu bir kadını helikoptere alarak tekrar uçtu. Saran’ın helikopterle alıp götürdüğü kişinin kim olduğu henüz bilinmezken, görüntüler sosyal medyada yoğun etkileşim aldı.