İran’dan ABD ile iş birliği yapan ülkelere çok sert uyarı: Ağır sonuçlarına katlanırsınız!

İran ile ABD arasındaki askeri gerilim sürerken Tahran’dan bölge ülkelerine yönelik dikkat çeken bir uyarı geldi.

İran’daki Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargahı tarafından yayımlanan bildiride, ABD ordusuyla iş birliği yapılmaması istendi. Washington yönetimine askeri destek sağlayan ülkelerin bunun sonuçlarıyla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

“AĞIR SONUÇLARINA KATLANMAK ZORUNDA KALACAKLAR”

Karargahın açıklamasında, ABD ordusuyla iş birliği yapan ülkelere doğrudan mesaj verilerek, bu ülkelerin “bundan doğacak ağır sonuçlara katlanması gerektiği” ifade edildi.

ABD’nin bölgedeki askeri faaliyetlerini sürdürmesi halinde İran’ın vereceği karşılığın da büyüyeceği bildirildi.

Açıklamada, “ABD’nin bölgedeki kötülüklerini sürdürmesinin daha sert, daha geniş kapsamlı ve daha yıkıcı karşılıklarla karşılanacağı” vurgulandı.

İRAN: ABD ÜSLERİNE HIZLI VE GÜÇLÜ KARŞILIK VERDİK

Karargah, ABD'nin İran'ın güneyine düzenlediği saldırıda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirterek İran Silahlı Kuvvetlerinin karşılık verdiğini açıkladı.

Bildiride, “İran Silahlı Kuvvetleri, ABD’nin terör eylemlerine bölgedeki Amerikan üslerine yönelik hızlı ve güçlü bir saldırıyla karşılık verdi” ifadelerine yer verildi.

ABD ÜSLERİNDE AĞIR HASAR AÇIKLAMASI

Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargahı, gerçekleştirilen operasyonlarda ABD üslerindeki altyapı, askeri tesisler, silahlar ve teçhizatın hedef alındığını bildirdi.

Karargah ayrıca saldırılarda çok sayıda ABD'li komutan ve askerin öldüğünü veya yaralandığını açıkladı. ABD askerlerinin kayıplarına ilişkin bu rakam ve değerlendirmeler İran tarafının açıklamasına dayanıyor.

“PİŞMAN OLMALARINI SAĞLAYACAK BİR İBRET OLACAK”

Karargahın bildirisinin sonunda Washington yönetimine yönelik sert mesaj dikkat çekti:

“Saldırı operasyonu, Amerikalıların işledikleri suçtan pişman olmalarını sağlayacak bir ibret olarak kalacaktır.”

İran tarafı, ABD’nin bölgedeki askeri faaliyetlerinin devam etmesi durumunda Amerikan üslerine yönelik operasyonların daha kapsamlı biçimde sürdürüleceği mesajını verdi.