Haydut ABD savaşı denize taşıdı! İran ateş altında

ABD ile İran arasındaki savaşta gerilim Hürmüz Boğazı üzerinden giderek tırmanıyor. Washington yönetimi, İran’a yönelik son saldırı dalgasında ilk kez İran hükümetine ait petrol tankerlerini doğrudan hedef aldı.

Aksios’a göre ABD’li yetkililer, Amerikan ordusunun salı günü İran’a düzenlediği saldırılarda iki İran devlet tankerini vurduğunu açıkladı.

TRUMP’TAN “TANKERE KARŞI TANKER” KARARI

ABD’li bir yetkili, tankerlerin vurulmasının Başkan Donald Trump tarafından onaylanan yeni “tankere karşı tanker” politikası çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Washington yönetimi yeni politikanın, Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere yönelik İran saldırılarını caydırmayı amaçladığını belirtiyor.

İRAN TANKERLERİ İLK KEZ MİSİLLEME İÇİN VURULDU

Operasyonu dikkat çekici hale getiren en önemli ayrıntılardan biri ise ABD'nin İran tankerlerini hedef alma gerekçesi oldu.

Axios, bunun Amerikan ordusunun İran tankerlerini deniz ablukasını delmelerini önlemek amacıyla değil, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılara misilleme amacıyla vurduğu ilk olay olduğunu aktardı.

İHA’LAR MAKİNE DAİRELERİNİ FÜZELERLE VURDU

ABD'li yetkililerin verdiği bilgilere göre İran hükümetine ait iki tanker, İran kıyıları açıklarında ve ABD'nin ilan ettiği deniz ablukası hattının kuzeyinde demirli bulunuyordu.

Amerikan insansız hava araçları tankerlerin makine dairelerini füzelerle hedef aldı. Tankerlerin kimlikleri ve hasarın boyutuna ilişkin ayrıntılar ise ilk açıklamalarda paylaşılmadı.

YAKLAŞIK 100 HEDEF VURULDU

ABD'li yetkililer aynı saldırı dalgasında İran'da yaklaşık 100 hedefin vurulduğunu açıkladı.

Hedefler arasında İran Devrim Muhafızları'na ait hava savunma sistemleri, radarlar, mayın döşeme kapasitesi, haberleşme tesisleri, gemisavar seyir füzesi rampaları ve saldırı İHA'larının konuşlandırıldığı noktaların bulunduğu belirtildi.

DÜĞÜN BOMBALANDI: 5 CAN KAYBI

Saldırılar sırasında İran'ın güneyindeki Sirik yakınlarında bulunan Kuhestak bölgesindeki bir düğün de vuruldu. İran Kızılayı, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 50 kişinin yaralandığını bildirdi. Reuters'ın aktardığı İran basını haberlerine göre ölenler arasında 4 yaşında bir çocuk da bulunuyor.

İlk aktardığın metindeki 68 yaralı rakamı bazı İran kaynaklarında yer alırken Reuters son haberinde İran Kızılayı'ndan 50 yaralı bilgisini aktarıyor. Bu nedenle haberde daha güçlü güncel kaynak olan 50 rakamını kullandım.

HÜRMÜZ'DE GERİLİM TIRMANIYOR

İran'a yönelik yeni saldırılar, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin yeniden yükseldiği bir dönemde gerçekleştirildi.

ABD saldırılarının ardından İran da bölgedeki Amerikan askeri noktalarına füze ve İHA'larla karşılık verdi. Reuters, son karşılıklı saldırıları haftalardır yaşanan en ciddi askeri tırmanış olarak değerlendiriyor.

İran devlet tankerlerinin ilk kez doğrudan misilleme politikasının hedefi haline gelmesi ise savaşın enerji taşımacılığı ve Hürmüz Boğazı üzerinden yeni ve tehlikeli bir aşamaya geçtiğine işaret ediyor.