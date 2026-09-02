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Aydın'da zincirleme kaza

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Aydın'da zincirleme kaza

Aydın'ın Söke ilçesinde motosiklet ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ankara Evleri Kavşağı'nda Berke Güneş idaresindeki motosiklet, S.S. yönetimindeki otomobil ile M.A.S'nin kullandığı otomobile çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle yola savrulan sürücü Güneş ve motosikletteki N.T. yaralandı.

Söke Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Güneş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobillerin sürücüleri ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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