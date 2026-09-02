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İsrail ateşkese rağmen Gazze’de 8 Filistinliyi daha katletti Siyonist öldürüyor dünya hala izliyor 12 milyar dolara göz kırptı: 65 metrelik yatıyla Bodrum'a tatile geldi! Kim Milyoner Olmak İster Tv programı gündem oldu: Bankanın teklif vermedi! Yarışmacıyı sarsan anlar 80 ülkeden 800 yönetici bir araya geldi: Dünya havalimanlarının kalbi İstanbul’da atıyor Fransa’da merkez sağdan aşırı sağa tepki! Başörtüsüne yasak anayasaya aykırı
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12 milyar dolara göz kırptı: 65 metrelik yatıyla Bodrum'a tatile geldi!

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12 milyar dolara göz kırptı: 65 metrelik yatıyla Bodrum'a tatile geldi!

Moda devi Giorgio Armani'nin mirasçıları arasında yer alan Leo dell’Orco, tatil için 65 metrelik yatıyla Bodrum'a geldi.

#1
Foto - 12 milyar dolara göz kırptı: 65 metrelik yatıyla Bodrum'a tatile geldi!

Giorgio Armani’nin uzun yıllar sağ kolu olarak görev yapan ve ünlü modacının 12 milyar dolarlık vasiyetinde adı geçen beş ana mirasçıdan biri olan Leo dell’Orco, tatil için Bodrum’u tercih etti.

#2
Foto - 12 milyar dolara göz kırptı: 65 metrelik yatıyla Bodrum'a tatile geldi!

Dell’Orco ve beraberindeki arkadaşları ilçede görüntülenirken, kullandığı lüks yat da dikkat çekti.

#3
Foto - 12 milyar dolara göz kırptı: 65 metrelik yatıyla Bodrum'a tatile geldi!

ARMANI'NİN LÜKS YATIYLA GELDİ

#4
Foto - 12 milyar dolara göz kırptı: 65 metrelik yatıyla Bodrum'a tatile geldi!

Habertürk’ün haberine göre, 4 Eylül 2025’te hayatını kaybeden İtalyan moda devi Giorgio Armani’nin yakın çalışma arkadaşı olarak tanınan Leo dell’Orco, Bodrum tatilinde Armani’nin hayattayken kullandığı 65 metre uzunluğundaki süper lüks motoryat Main’i tercih etti.

#5
Foto - 12 milyar dolara göz kırptı: 65 metrelik yatıyla Bodrum'a tatile geldi!

YATIN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

#6
Foto - 12 milyar dolara göz kırptı: 65 metrelik yatıyla Bodrum'a tatile geldi!

Türkbükü açıklarında demirleyen yatın güncel değerinin 65 milyon dolar olduğu ifade edildi.

#7
Foto - 12 milyar dolara göz kırptı: 65 metrelik yatıyla Bodrum'a tatile geldi!

YILLARCA KULLANDI

#8
Foto - 12 milyar dolara göz kırptı: 65 metrelik yatıyla Bodrum'a tatile geldi!

Büyüklüğü ve gösterişli tasarımıyla koyun en dikkat çekici teknelerinden biri olan Main, Giorgio Armani’nin yıllarca kullandığı özel yatlardan biri olarak biliniyor.

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