12 milyar dolara göz kırptı: 65 metrelik yatıyla Bodrum'a tatile geldi!
Moda devi Giorgio Armani'nin mirasçıları arasında yer alan Leo dell’Orco, tatil için 65 metrelik yatıyla Bodrum'a geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Moda devi Giorgio Armani'nin mirasçıları arasında yer alan Leo dell’Orco, tatil için 65 metrelik yatıyla Bodrum'a geldi.
Giorgio Armani’nin uzun yıllar sağ kolu olarak görev yapan ve ünlü modacının 12 milyar dolarlık vasiyetinde adı geçen beş ana mirasçıdan biri olan Leo dell’Orco, tatil için Bodrum’u tercih etti.
Dell’Orco ve beraberindeki arkadaşları ilçede görüntülenirken, kullandığı lüks yat da dikkat çekti.
ARMANI'NİN LÜKS YATIYLA GELDİ
Habertürk’ün haberine göre, 4 Eylül 2025’te hayatını kaybeden İtalyan moda devi Giorgio Armani’nin yakın çalışma arkadaşı olarak tanınan Leo dell’Orco, Bodrum tatilinde Armani’nin hayattayken kullandığı 65 metre uzunluğundaki süper lüks motoryat Main’i tercih etti.
YATIN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI
Türkbükü açıklarında demirleyen yatın güncel değerinin 65 milyon dolar olduğu ifade edildi.
YILLARCA KULLANDI
Büyüklüğü ve gösterişli tasarımıyla koyun en dikkat çekici teknelerinden biri olan Main, Giorgio Armani’nin yıllarca kullandığı özel yatlardan biri olarak biliniyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23