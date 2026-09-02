Kırgızistan’ın dönem başkanlığında başkent Bişkek’te gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’nda, örgütün kuruluşunun 25. yıl dönümünü simgeleyen “Bişkek Deklarasyonu” kabul edildi. Deklarasyonda bölgesel güvenlik, ekonomik iş birliği, sürdürülebilir kalkınma ve ortak hedeflere yönelik taahhütlere yer verildi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un başkanlığında Irıs Ordo Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen zirve, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla tamamlandı

"ŞİÖ'nün 25 Yılı: Sürdürülebilir Barış, Kalkınma ve Refah İçin Birlikte" sloganıyla düzenlenen toplantıda, örgütün kuruluşunun çeyrek asrını simgeleyen "25. Yıldönümü Bişkek Deklarasyonu" kabul edildi.

Bişkek Deklarasyonu'nda, üye ülkelerin bölgesel güvenlik, ekonomik işbirliği, sürdürülebilir kalkınma ve ortak vizyona ilişkin taahhütleri yer aldı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, zirvenin ardından yaptığı açıklamada, toplantının sonuçlarını beş temel başlık altında topladı.

Kulubayev, üye ülkelerin Kırgızistan'ın dönem başkanlığını takdirle karşıladığını belirterek, ülkesinin ŞİÖ'nün uluslararası alandaki konumunun güçlendirilmesine, faaliyetlerinin geliştirilmesine ve üye ülkeler arasındaki pratik işbirliğinin genişletilmesine katkı sunduğunu belirtti.

Zirvenin en önemli siyasi sonucunun, örgütün kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla Bişkek Deklarasyonu'nun kabul edilmesi olduğunu belirten Kulubayev, kurumsal reform çalışmaları kapsamında ŞİÖ Tüzüğü'nde Değişiklikler ve Ekler Protokolü'nün de devlet başkanları tarafından imzalandığını belirtti.

Zirvede ayrıca başkent Bişkek'te Sınır Aşan Organize Suçlarla Mücadele Merkezi'nin kurulması da kararlaştırıldı.

Kulubayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un kararıyla Ala-Arça Devlet Doğa Parkı sınırları içerisinde bulunan 4 bin 50 metre yüksekliğindeki isimsiz dağ zirvesine resmi olarak "Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi" adının verildiğini ifade etti.

Zirve kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele, yeşil kalkınma ve yapay zekâ teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik anlaşmalar da imzalandı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, bir sonraki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nin Pakistan'da gerçekleştirileceğini bildirdi.