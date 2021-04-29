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Ekonomi Faturalar ertelenecek mi? Doğalgaz elektrik faturaları nasıl ertelenir?
Ekonomi

Faturalar ertelenecek mi? Doğalgaz elektrik faturaları nasıl ertelenir?

Doğalgaz ve elektrik faturaları ertelenecek mi? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle Türkiye 17 günlük tam kapanmaya gidiyor. Bu süre boyunca istisna kapsamındaki yerler dışında tüm işyerleri kapalı olacak. Vatandaşlar bu dönemde faturaların ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. Peki, doğalgaz faturaları ertelenecek mi? Faturayı ödemezsem elektrik kesilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-29 13:09:00 -
Faturalar ertelenecek mi? Doğalgaz elektrik faturaları nasıl ertelenir?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz kapanma uygulanacak. İşe gidemeyen, dükkanlarını bu süreçte açamayacak olanlar ise faturaların ertelenmesine ilişkin bir kararın çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Peki, faturalar tam kapanmada ertelenecek mi?

Faturalar ertelenecek mi? Doğalgaz elektrik faturaları nasıl ertelenir?

Habertürk'te yer alan habere göre; tam kapanma döneminde elektrik ve doğalgaz faturaları ertelenecek.

Elektrik ve doğalgaz faturalarına ilişkin önlemler şöyle olacak:

- Elektrik ve gazda, sayaç okuma faaliyetleri, sağlık tedbirlerine uyularak devam edecek.

- Faturaların (gazda ve elektrikte) son ödeme tarihi, Ramazan Bayramı sonrası (tam kapanma dönemi sonu) başlayacak biçimde belirlenecek. Bu tarihler, yoğunluk oluşturmayacak şekilde düzenlenecek.

- Müşteri hizmetleri merkezleri, gerekli tedbirler alınarak tam kapanma süresince sokağa çıkma muafiyeti olan müşterilerin ihtiyacını karşılayacak kadar dönüşümlü çalıştırılacak,

- Konutlar ve aylık fatura tutarı 2 bin TL ve altı ticarethane aboneleri ile sınırlı olmak üzere genelge kapsamında tam kapanma süresince ödeme olanağı bulamayan müşteriler ve genelge kapsamında kapalı olan iş yerleri için borçtan dolayı kesme işlemi yapılmayacak,

- Elektrikte, zorunlu olmadıkça planlı kesinti yapılmayacak,

- Kaçak elektrikle mücadeleye sağlık tedbirlerine uyularak devam edilecek.

- Doğal gazda acil ihbar ve arızalara en hızlı biçimde müdahale edilerek kesintiye neden olmayacak çerçevede ekipler koordine edilecek.

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