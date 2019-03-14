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Fatsa’da 14 Mart Tıp Bayramı

Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.

14 Mart 2019 Perşembe 18:47
Fatsa’da 14 Mart Tıp Bayramı

Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Alper Delier, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla doktorlar ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, karanfil dağıttı.


FatsaDevlet Hastanesinde, idareciler ile birlikte karanfil dağıtan Başhekim Dr. Alper Delier, insan sağlığı için gece-gündüz demeden fedakârca çalışan doktor ve sağlık çalışanlarının kutsal bir görev yaptıklarını ifade ederek, görevlerinde başarılar diledi.


Vatandaşların daha kaliteli sağlık hizmetlerine kavuşması için çalışmaların hassasiyetle sürdürüldüğünü dile getiren Delier, "Sağlık çalışanları mesleğini icra ederken yaptığı işi her şeyin önünde tutmaktadır. 14 Mart Tıp Bayramı’nın sağlığımız için gece-gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışan tüm sağlık çalışanlarına duyulan sevgi, saygı ve şükranları göstermek adına güzel ve anlamlı bir gün. Bu kapsamda hastanemizde görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarımızı ziyaret ettik. Sağlık hizmetlerini, halka ulaştırmada büyük bir özveri ile görev alan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlar, aileleri ile birlikte sağlıklı ve başarılı çalışmalarının devamını dilerim" açıklamasında bulundu.


Tıp Bayramı nedeniyle Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı da Başhekim Alper Delier’i ziyaret ederek günlerini kutladı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 18:47
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