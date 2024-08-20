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Siyaset Fatih’teki korkunç ölüm İmamoğlu’nun açıklamasını hatırlattı
Siyaset

Fatih’teki korkunç ölüm İmamoğlu’nun açıklamasını hatırlattı

Yeniakit Publisher
2024-08-20 11:00:00 -
Fatih’teki korkunç ölüm İmamoğlu’nun açıklamasını hatırlattı

İstanbul, Fatih’te başıboş sokak köpekleri, 40 yaşındaki Ayhan Özçelik’i parçalayarak öldürdü. CHP’li belediyelerin, başıboş köpeklerin toplatılmasını öngören kanuna uymayacağı açıklanmıştı. CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu da yasaya karşı çıkmıştı.

 yeniakit.com.tr 

İstanbul, Fatih’teki olay, saat 06.00 sıralarında Sümbül Efendi Mahallesi, Hisar Altı 1. Caddede bulunan boş arazide meydana geldi. Ayhan Özçelik (40) boş arazide yürüdüğü sırada çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ve boynundan yaralanan Ayhan Özçelik'in bağırması üzerine Fatih Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özçelik, ambulansla hastaneye sevk edildi. Özçelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Kanun uygulanmıyor

Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Temmuz ayında Meclis’ten geçti. Buna rağmen başını CHP’lilerin çektiği bazı belediyeler, söz konusu kanunu uygulamıyor. Zira CHP, kanuna uymayacağını ilan etti. Ayrıca CHP’li belediye başkanları, “Hapse girmeye razıyız” diyerek, halkın canını zerre kadar önemsemediklerini de gözler önüne serdi.

İmamoğlu sorumlu tutuldu

Dün Fatih’te yaşanan olay, akıllara CHP’nin kanuna uymayacağı yönündeki açıklamasını getirdi. Ayrıca İmamoğlu da yaptığı açıklamada söz konusu kanuna karşı olduğunu söylemişti. Uzun bir liste yayınlayarak kanunun uygulanmasının mümkün olmadığını savunan İmamoğlu, “En önemlisi de uzun bir tarihsel sürede evcilleştirdiğimiz, yaşamımızın bir parçası olmuş bu canlıların yasa gereği milyonlarcasının uyutulmasının vicdanlarda oluşturacağı derin tahribattır” diyerek hem kanunu çarpıtmış, halkı yanlış bilgilendirmiş, hem de köpeklerin canının, insan canından daha önemli olduğunu ima etmişti!..
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Yorumlar

Keremoviç

Herşeyin sorumlusu Ekrem Herşey güzel olacak daha daha çok geçirecek o İstanbullulara hayır lı olsun eko İmamoğlu

aktrol

fatih belediyesi niye toplamıyor. 
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