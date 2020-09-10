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Aktüel Fatih'te sokağa terk edilen bebek bulundu
Aktüel

Fatih'te sokağa terk edilen bebek bulundu

Hastaneye kaldırılan bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-09-10 12:00:09 -
Fatih'te sokağa terk edilen bebek bulundu

İSTANBUL (AA) - Fatih'te sokağa terk edilmesinin ardından bulunan bebek, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Demirtaş Mahallesi Hayriye Hanım Sokak'ta, çöp konteynerinin arkasında kundağa sarılı halde ağlayan bir bebek olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaklaşık bir haftalık olduğu tahmin edilen kız bebek, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede otopark işleten Mehmet Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokağa aracı park ettikten sonra bir ağlama sesi duyduğunu ve çevreye baktığında çöp konteynerinin arkasında yeni doğmuş bir bebek gördüğünü söyledi.

Hemen 112'yi aradığını anlatan Yıldırım, sağlık görevlilerinin geldiğini ve bebeği alıp hastaneye götürdüğünü belirtti.

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