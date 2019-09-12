Fatih'te silahlı saldırı Saldırıda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı- Polis şüpheli 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mesihpaşa Mahallesi Saitefendi Sokak'taki bir grup, gürültü yaptıkları gerekçesiyle motosikletli 2 kişiyi uyardı. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine motosikletli 2 kişi tartıştıkları kişilere ateş açtı. Saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelerek güvenlik önlemi alan polis, sokağı geçişlere kapatarak inceleme başlattı. Şüpheli 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



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