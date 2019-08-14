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Fatih'te otel yangını

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, mahsur kalan turistler tahliye edildi

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:10
Fatih'te otel yangını

İSTANBUL(AA) - Fatih’te bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Aksaray Mahallesi Sorguççu Sokak’ta bulunan bir otelin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler odayı sararken otelin katları dumanla kaplandı. Yangın sırasında bazı turistler dışarı çıktı bazıları da üst katlarda mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri üst katta mahsur kalanları tahliye ederken, çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen bazı turistlere sağlık ekipleri müdahale etti.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:10
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