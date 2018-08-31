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Fatih'te korkutan kaza: 2 kişi yaralandı

Fatih'te bir aracın seyir halindeki bir otomobili sıkıştırması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

31 Ağustos 2018 Cuma 08:34
Fatih'te korkutan kaza: 2 kişi yaralandı

Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi'nde Aksaray istikametine seyreden Tarık T. idaresindeki 34 FA 0044 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen başka bir aracın sıkıştırması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 34 ZP 5099 plakalı minibüse çarptı. 

Kazada sürücü Tarık T. ve yanındaki Feyzullah B. otomobil içerisinde sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

 Kaza nedeniyle otomobil ve minibüste maddi hasar meydana gelirken, polis kazaya neden olan aracın bulunması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 08:34
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