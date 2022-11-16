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Yerel Fatih'te korkutan doğal gaz patlaması! Yaralılar var
Yerel

Fatih'te korkutan doğal gaz patlaması! Yaralılar var

İstanbul Fatih'te bir doğal gaz kutusunun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 21:38:00 - 2022-11-16 22:27:41

İstanbul Fatih'te doğal gaz kutusundaki patlamanın ardından bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seyyid Ömer Mahallesi Evliya Ata Sokak'taki bir binanın önünde bulunan doğal gaz kutsunda patlama oldu.

5 kişi yaralandı

Patlama sonrası çıkan yangın binaya sıçradı. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

 

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