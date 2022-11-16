Fatih'te korkutan doğal gaz patlaması! Yaralılar var
İstanbul Fatih'te bir doğal gaz kutusunun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
İstanbul Fatih'te doğal gaz kutusundaki patlamanın ardından bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Seyyid Ömer Mahallesi Evliya Ata Sokak'taki bir binanın önünde bulunan doğal gaz kutsunda patlama oldu.
5 kişi yaralandı
Patlama sonrası çıkan yangın binaya sıçradı. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.