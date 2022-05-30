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Yerel Fatih'te iki katlı ahşap bina çöktü
Yerel

Fatih'te iki katlı ahşap bina çöktü

Fatih'te 2 katlı ahşap metruk bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay sonrası şans eseri herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 09:34:00 -
Fatih'te iki katlı ahşap bina çöktü

İstanbul'un Fatih ilçesinde gerçekleşen olay Kocamustafapaşa Mahallesi'nde saat 23.45 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Merhaba Caddesi'nde daha önceden belediye ekipleri tarafından tedbir alınan 2 katlı ahşap metruk bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Binanın çöktüğünü gören mahalle sakinleri, hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısmen çöken ahşap metruk binada inceleme yaptı.

Olay yerine gelen Fatih Belediyesi zabıta ekipleri de çevrede önlem aldı. Olay sırasında şans eseri herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Çöken ahşap metruk binanın enkazının, yarın gündüz saatlerinde kaldırılacağı öğrenildi.

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