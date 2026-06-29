  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Böcek’in özel kalemi Yasin Yellice’den itiraflar! 'Lacivert çantanın içi Euro doluydu' Kuruluş tarihi bile belli oldu! İşte Özgür'ün yeni partisinin ismi Şara döneminde bir ilk! Irak'tan Suriye'ye tarihi ziyaret Siyonist köpek köpükler saçarak itiraf etti Trump bizimle beraber Erdoğan’dan zirve öncesi NATO’ya mesaj: Güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmeliyiz Destici'den o baroya LGBT tepkisi: 'Ahlaksızlığa sahip çıkan sapkınlık özentisi taşır' AB’den Türkiye yorumu: NATO'nun en büyük ikinci ordusu İçişleri Bakanlığı: 2’si Gri, 1’i Sarı listede aranan 134 PKK'lı terörist teslim oldu Müptezel Müjdat parayı görünce arkasına bile bakmadı: Atatürk’ü barlar sokağında satıp kaçtı! Yunan medyasından çarpıcı yorum! ABD-İran savaşının kazananı Türkiye
Gündem Fatih'te gençlerden takdir toplayan hareket! Cemaati olmayan camiyi 100 kişiyle doldurdular, imamın sevinci gözlerinden okundu!
Gündem

Fatih'te gençlerden takdir toplayan hareket! Cemaati olmayan camiyi 100 kişiyle doldurdular, imamın sevinci gözlerinden okundu!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

İstanbul'un tarihi kalbi Fatih'te, manevi değerleri yaşatmak ve genç nesillere cami sevgisini aşılamak amacıyla muazzam bir ziyaret gerçekleştirildi.

Sosyal medya platformlarında hazırladığı yapıcı içeriklerle tanınan içerik üreticisi Yahya Lafatan, Fatih ilçesinde bulunan ve uzun süredir cemaat yetersizliği çeken tarihi Kirazlı Mescit Camii'ne adeta çıkarma yaptı.

Karnından konuşan odakların gençliği maneviyattan uzak gösterme çabalarına inat, tek bir çağrıyla camiyi dolduran asım nesli, İslam'ın ve kardeşliğin en güzel tablosunu sergiledi. 

Gençlerin bu örnek davranışından ötürü duygulanan ve sevinci her halinden belli olan cami imamı, "Elhamdülillah böyle gençleri görünce çok mutlu olduk, Allah sayılarınızı artırsın" sözleriyle cemaate şükranlarını sundu ve namazın ardından gençlerle tek tek kucaklaşarak hasbihal etti.


Amerika'daki kariyerini noktaladı! Dr. Mehmet Özen neden Türkiye’ye döndüğünü açıkladı
Amerika'daki kariyerini noktaladı! Dr. Mehmet Özen neden Türkiye’ye döndüğünü açıkladı

Sosyal Medya

Amerika'daki kariyerini noktaladı! Dr. Mehmet Özen neden Türkiye’ye döndüğünü açıkladı

Sosyal medyada 'dünya lideri' dediler! Özgür Özel 2-3 saatte perte çıktı
Sosyal medyada 'dünya lideri' dediler! Özgür Özel 2-3 saatte perte çıktı

Sosyal Medya

Sosyal medyada 'dünya lideri' dediler! Özgür Özel 2-3 saatte perte çıktı

Bakın mezarlar neden evin yakınında tarla yakınlarında olurmuş! Onay Şahin'den sosyal medyayı sallayan Karadeniz tespiti!
Bakın mezarlar neden evin yakınında tarla yakınlarında olurmuş! Onay Şahin'den sosyal medyayı sallayan Karadeniz tespiti!

Sosyal Medya

Bakın mezarlar neden evin yakınında tarla yakınlarında olurmuş! Onay Şahin'den sosyal medyayı sallayan Karadeniz tespiti!

Saha Expo'da Türk gücü rüzgârı! Ukraynalı kadından Koluman zırhlısı için olay sözler
Saha Expo'da Türk gücü rüzgârı! Ukraynalı kadından Koluman zırhlısı için olay sözler

Sosyal Medya

Saha Expo'da Türk gücü rüzgârı! Ukraynalı kadından Koluman zırhlısı için olay sözler

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23