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Yerel Fatih’te asırlık ağaç otomobillerin üzerine devrildi
Yerel

Fatih’te asırlık ağaç otomobillerin üzerine devrildi

Yeniakit Publisher
2023-03-26 17:29:00 -
Fatih’te asırlık ağaç otomobillerin üzerine devrildi

Fatih’te çürüyerek kökünden sökülen asırlık ağaç, iki otomobilin üzerine devrildi.

Fatih’te çürüyerek kökünden sökülen asırlık ağaç, iki otomobilin üzerine devrildi.

Olay, saat 15.00’da Fatih Millet Caddesi Yusufpaşa Tramvay Durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan asırlık ağaç biri ticari taksi olmak üzere iki aracın üstüne devrildi. Yaşanan olayı gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç sahibi Mehmet Kavcı olaydan yaklaşık 1 saat önce ağacın devrilme ihtimaline karşı Büyükşehir Belediyesi'ne şikayette bulunduğunu söyledi.

“Büyükşehir Belediyesini aradım, ağacın devrilebileceğini bildirdim”

Aracı hasar gören Kavcı, “Biz arkadaşlarla ağacın düşeceğini tahmin ettik. Ben Büyükşehir Belediyesini aradım, ağacın devrilebileceğini bildirdim. Bana da geri dönüş yaptılar, mesaj burada kayıt altında. Aradan yarım saat geçti, ağaç devrildi. Ben arabanın içinde değil, arabanın yanında bekliyordum. Arabaya da binecektim. Bu ağaç devrilmek üzereydi, bir yanına doğru eğik haldeydi. Ben arabanın üstüne düşecek diye değil, yayaların üstüne düşmesin diye bekledim. Maalesef benim arabamın üstüne düştü. Arabam da mahvoldu, çok orijinaldi. Arabam 1977 model, hiç tamirci yüzü görmedi. Tavanı çöktü, ön camı kırıldı. Sıfırdan beri bu araba bende” dedi.

“Arabamızda hasar oluştu”

O sırada ışıkta bekleyen taksi sürücüsü Kadir Demirbaş, “Arabamda müşteri vardı, onu indirdim. Kırmızı ışık yandı, durdum. Durduğum anda bir gürültü koptu. Araba çarptı sandım, baktım ağaç arabanın üstüne düşmüş, camlar kırılmış. Çok büyük bir gürültü koptu. Arabamızda hasar oluştu” şeklinde konuştu.
Ağacın yerinden kaldırılma çalışmaları devam ediyor.
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