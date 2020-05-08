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Aktüel

Fatih’te ahşap iki binada korkutan yangın

Fatih’te ahşap iki bina bir anda tutuşarak alev alev yandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 19:34:28 -
Fatih’te ahşap iki binada korkutan yangın

Fatih’te ahşap iki bina bir anda tutuşarak alev alev yandı. Dumanlar kilometrelerce öteden görülürken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle başka binalara sirayet etmeden kontrol altına alındı.


Yangın, saat 18.30 sıralarında Fatih Haseki Mahallesinde bulunan iki ahşap binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, iki ahşap bina henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Binadan alevlerin çıktığını gören mahalleli panikle evlerinden dışarıya çıkarak polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından başka binalara sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle binalarda hasarlar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

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