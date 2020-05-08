  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Fatih'te 2 metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-05-08 20:16:45 -
Fatih'te 2 metruk binada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Fatih'te iki metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cerrahpaşa Mahalesi'ndeki Haseki Sultan Camisi'nin yanında bulunan 2 katlı ahşap metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki diğer ahşap metruk binaya da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı