Fatih'te 2 metruk binada çıkan yangın söndürüldü
İSTANBUL (AA) - Fatih'te iki metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cerrahpaşa Mahalesi'ndeki Haseki Sultan Camisi'nin yanında bulunan 2 katlı ahşap metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki diğer ahşap metruk binaya da sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Soğutma çalışmaları sürüyor.