Fatih'in türbesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken tavır
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinde ellerini arkadan bağlayarak gezmesi tepkilere neden oldu.
İstanbul Valiliği, “İstanbul’un Fethi’nin 567. Yıldönümü Kutlama Programı” kapsamında, Fatih Camii bahçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde anma töreni düzenledi.
Törene; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.
İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinde ellerini arkadan bağlayarak gezmesi tepkilere neden oldu.
İmamoğlu, 'Edep ya hu!' sözleriyle eleştirildi.