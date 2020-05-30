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Gündem

Fatih'in türbesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken tavır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinde ellerini arkadan bağlayarak gezmesi tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 15:20:00 - 2020-05-30 15:24:49

İstanbul Valiliği, “İstanbul’un Fethi’nin 567. Yıldönümü Kutlama Programı” kapsamında, Fatih Camii bahçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde anma töreni düzenledi.

Törene; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinde ellerini arkadan bağlayarak gezmesi tepkilere neden oldu.

İmamoğlu, 'Edep ya hu!' sözleriyle eleştirildi.

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