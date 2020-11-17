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Ekonomi Fatih ve Kanuni, Karadeniz’de birçok ilke imza atacaklar
Ekonomi

Fatih ve Kanuni, Karadeniz’de birçok ilke imza atacaklar

Fatih sondaj gemisinin Türkiye’nin açık denizlerdeki ilk değerleme kuyusu Türkali-1’de çalışmalarını yaklaşık 2 ayda bitirmesinin ardından, Kanuni de bu noktada ilk kuyu tamamlama işlemini gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 13:00:00 -
Fatih ve Kanuni, Karadeniz’de birçok ilke imza atacaklar

Kanuni, gemicilik hizmetlerinin yanı sıra sondaj platformu ve teknik hizmetleri de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen ilk Türk sondaj gemisi olarak Karadeniz’deki görevine başlayacak.

İlk somut meyvesini verdi

Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası’nda bulunan Tuna-1 lokasyonundaki doğal gaz keşfi, Türkiye’nin son birkaç yıldır denizlerde yoğun şekilde yürüttüğü sismik arama ve sondaj faaliyetlerinin ilk somut meyvesi oldu. Türkiye Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası’nda bulunan Tuna-1 lokasyonunda bu yılın derin denizlerdeki en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirirken, bu alanda tarihindeki en büyük keşfi de yaptı. Fatih sondaj gemisinin 20 Temmuz’da Tuna-1’de başladığı sondajda 320 milyar metreküplük gaz rezervine ulaşıldı. Daha sonra 85 milyar metreküplük ilave rezervle keşfedilen gaz miktarı 405 milyar metreküpe yükseldi. Bu miktar “üretilebilir” rezerv olarak kayıtlara geçerken, Fatih sondaj gemisi Tuna-1 kuyusunun 3,8 kilometre kuzeybatısında bulunan Türkali-1 kuyusunda ilk değerleme sondajına başladı.

40 Kuyu açılacak

Fatih’in Türkiye’nin açık denizlerdeki ilk değerleme kuyusu Türkali-1’deki çalışmalarını yaklaşık 2 ay içinde bitirmesinin ardından, Kanuni sondaj gemisi de aynı kuyuda 2 ay sürmesi öngörülen ilk kuyu tamamlama işlemini gerçekleştirecek. Türkiye’nin Karadeniz’deki faaliyetleri kapsamında yaklaşık 40 kuyu açılacak. Haydarpaşa Limanı’ndan 13 Kasım’da Karadeniz’e doğru yola çıkan Kanuni sondaj gemisi, TPAO’nun hayata geçirdiği millileştirme çalışmaları kapsamında tamamen milli olarak sertifikalandırılan ilk gemi olarak göreve başlayacak. Gelecek yılın ilk aylarında Karadeniz’deki ilk görevine başlayacak olan Kanuni, gemicilik hizmetlerinin yanı sıra, sondaj platformu ve teknik hizmetleri de TPAO tarafından yönetilen ilk Türk sondaj gemisi olacak.

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