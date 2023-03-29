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Spor Fatih Terim'le ilgili bomba iddia! İki hafta içinde...
Spor

Fatih Terim'le ilgili bomba iddia! İki hafta içinde...

Yeniakit Publisher
2023-03-29 09:46:00 - 2023-03-29 13:19:10
Fatih Terim'le ilgili bomba iddia! İki hafta içinde...

A Milli Takım'ın Hırvatistan'a 2-0 mağlup olduğu EURO 2024 Elemeleri maçının ardından yorumcu Ahmet Çakar, "Muhtemelen Fatih Terim iki hafta içinde A Milli Takım teknik direktörü olur" iddiasında bulundu.

A Milli Takım'ın Hırvatistan'a 2-0 mağlup olduğu EURO 2024 Elemeleri maçının ardından yorumcu Ahmet Çakar, "Muhtemelen Fatih Terim iki hafta içinde A Milli Takım teknik direktörü olur" iddiasında bulundu. 

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında A Milli Takım, Hırvatistan ile Bursa'da karşılaştı. Ay-yıldızlılar, mücadeleyi 2-0 kaybederken yorumcu Ahmet Çakar'dan Kuntz için çarpıcı bir iddia geldi.

Ertem Şener ile yaptığı sosyal medya yayınında konuşan Ahmet Çakar, "Muhtemelen Fatih Terim iki hafta içinde A Milli Takım teknik direktörü olur" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise maçtan sonra yaptığı açıklamada A Milli Takım'ın iyi bir oyun sergilediğini belirtirken, "Önemli olan iyi futbol oynamak. Hocamıza oyuncularımıza teşekkür ediyorum, önemli olan böyle oynamaları. Onları takdir ediyorum" dedi.

 
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