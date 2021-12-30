Fatih Terim'le anlaşamadı!

Galatasaray'da kısa süre önce Başkan Burak Elmas'ın tavsiyesiyle Florya'da göreve başlayan Bülent Bayraktar, Fatih Terim ile yaşadığı anlaşmazlık ve teknik kadronun değiştirilmemesi nedeniyle görevinden ayrıldı.

Galatasaray 'da sessiz sedasız göreve gelen Prof. Dr. Bülent Bayraktar görevinden ayrıldı. Bayraktar Başkan Burak Elmas'ın tavsiyesiyle Fatih Terim'e destek olmak için Florya'da çalışmaya başlamıştı.

Fanatik'in haberine göre, ayrılığın Terim'le yaşanan anlaşmazlık ve teknik kadronun değiştirilmemesi nedeniyle olduğu öğrenildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Marsilya maçı öncesi göreve gelen Bayraktar'ın resmi olarak görevi açıklanmamıştı. Ancak Marsilya maçı sonrasında soyunma odasında çekilen fotoğrafta Bülent Bayraktar ilk kez görülmüştü. Kısa süre önce görevden ayrılan Bayraktar'ın Florya mesaisi yaklaşık 1 ay sürdü.

Terim'le bu kez anlaşamadı

Uzun yıllardır Fatih Terim'in akıl hocası olarak adlandılan Prof. Bayraktar bu dönemde ise Terim ile bir türlü anlaşamadı. Bayraktar teknik ekibin değişmesi tavsiyesinde bulundu ancak Fatih Terim bu fikre sıcak bakmadı.

Ülkenin önemli akademisyenlerinden biri olan ve İstanbul Tıp Fakültesi'nde Spor Hekimliği Anabilidim Dalı'nda görev alan Prof. Dr. Bülent Bayraktar bu kez göreve Burak Elmas'ın isteği ve tavsiyesiyle gelmişti.