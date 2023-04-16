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Spor Fatih Terim'in prensiydi! Eski Galatasaraylı futbolcudan büyük başarı...
Spor

Fatih Terim'in prensiydi! Eski Galatasaraylı futbolcudan büyük başarı...

Yeniakit Publisher
2023-04-16 23:16:00 -
Fatih Terim'in prensiydi! Eski Galatasaraylı futbolcudan büyük başarı...

Galatasaray'da hem futbolcu hem de antrenör olarak görev yapan ve Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Albert Riera Slovenya Ligi'nde büyük bir başarıya imza attı. İspanyol teknik adam Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 5 sene sonra şampiyonluğa taşıdı.

Galatasaray'da hem futbolcu hem de antrenör olarak görev yapan ve Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Albert Riera Slovenya Ligi'nde büyük bir başarıya imza attı. İspanyol teknik adam Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 5 sene sonra şampiyonluğa taşıdı. 

2011-2014 yılları arasında ülkemizde Galatasaray forması giyen ve Sarı-Kırmızılılar taraftarların sevgilisi olan isimlerden İspanyol sol bek Albert Riera sonrasında 2020-2021 arasında sarı kırmızılı ekipte Fatih Terim'in yardımcılığını yapmıştı.

Her fırsatta Fatih Terim'den çok şey öğrendiğinin altını çizen ve Türkiye macerasının ardından Sloven ekibi Olimpija Ljubljana'nın başına geçen Riera burada büyük bir başarıya imza attı.

5 SENE SONRA ŞAMPİYON...

Ligde fırtına gibi esen ve en yakın rakibine 15 puan fark atan eski Galatasaraylı'nın ekibi, bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarı sonrası Sloven ekibi Olimpija Ljubljana 5 sene sonra şampiyonluk ipini göğüsledi.
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