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Spor Fatih Terim'in gözdesiydi, şimdi ise bela oldu!
Spor

Fatih Terim'in gözdesiydi, şimdi ise bela oldu!

Galatasaray'a Fatih Terim döneminde 8 milyon euro bedelle transfer edilen Christian Luyindama, kulüp bulamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 11:37:00 -
Fatih Terim'in gözdesiydi, şimdi ise bela oldu!

Galatasaray'a Fatih Terim döneminde 8 milyon euro bedelle transfer edilen Christian Luyindama, kulüp bulamaz hale geldi.

Fatih Terim'in Galatasaray teknik direktörü olduğu dönemde 3 milyon euro kiralama ve 5 milyon euro satın alma opsiyonu olmak üzere 8 milyon euro bedelle sarı kırmızılı takıma transfer edilen Christian Luyindama'nın çöküşü devam ediyor. Galatasaray'da forma şansı bulamadığı için sezon başı Antalyaspor'a kiralanan Luyindama, burada da tutunamadı. Tecrübeli oyuncunun kulüp bulması halinde Akdeniz ekibindeki sözleşmesi feshedilecek.

FATİH TERİM'İN GÖZDESİYDİ ŞİMDİ KULÜP BULAMIYOR

Haber7.com'a göre; Antalyaspor'da sezon başında Galatasaray'dan takıma kiralık olarak kazandırılan Christian Luyindama'nın takım bulması halinde gönderilmesi bekleniyor.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin'in görev vermediği tecrübeli defans oyuncusunun sözleşmesi, takım bulması halinde feshedilecek.

Luyindama, Akdeniz ekibinde sadece 5 maçta sahaya çıktı.

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