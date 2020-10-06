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Spor Fatih Terim’den Yusuf Erdoğan’a davet
Spor

Fatih Terim’den Yusuf Erdoğan’a davet

Geçen sezon Galatasaray’ın, transferini iptal ettiği Yusuf Erdoğan’la ilgili yeni detay ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 08:42:00 -
Fatih Terim’den Yusuf Erdoğan’a davet

Transfer çalışmalarını devam ettiren Galatasaray’da yeni gelişme yaşandı. Kasımpaşa’nın Galatasaray karşısındaki galibiyetinin öncüsü Yusuf Erdoğan ile ilgili detay ortaya çıktı.

Geçen sezon Galatasaray’ın, transferini iptal ettiği Yusuf Erdoğan’a Fatih Terim’in ulaştığı bildirildi.

Transferi onaylanmadan önce Galatasaray formasıyla poz verdiği için transferinden vazgeçilen Yusuf Erdoğan Kasımpaşa formasıyla çok hırslı oynadı.

Yusuf Erdoğan, Cimboma adeta ‘beni almalıydınız’ dedi.

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim yaz transfer dönemi boyunca yerli alternatif bir sol çizgi oyuncusu istemişti. Yaklaşık bir ay önce Galatasaraylı bir yöneticinin Yusuf Erdoğan’a ulaştığı “Sözleşmenin feshedersen seni alırız” diye teklifte bulunduğu öğrenildi.

Yusuf Erdoğan ise kendisinin böyle bir karar alamayacağını, kulüple temasa geçilmesi gerektiğini iletti.

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