Fatih Terim'den sert tepki: Hoşlanmıyoruz

Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk ayak maçında PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek. PSV Stadyumu'nda 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak olan karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşma öncesinde Philips Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Hollanda'ya 23 kişi geldiklerini ve bütün oyuncularının çok değerli olduğunu vurgulayan Terim, transferler konusuna değendi ve şu ifadeleri kullandı:

'Dün başkanımız transferlerle ilgili açıklamaları yaptı. Kulübümüzün ortak akıl olarak belirlediği kriterleri göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Transfer konusunu bugünlük askıya alırsak çok mutlu olacağım. Burada bulunan tüm oyunculara saygı göstermemiz gerektiğini düşünüyorum.'

"Bundan açıkçası hiç hoşlanmıyoruz"

'Sosyal medyada taraftarımızın duygularının oynandığına inanıyoruz. Bundan açıkçası hiç hoşlanmıyoruz. Biz kendi bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Bir maç için birkaç oyuncu yetiştirmeyi planlasaydık, olağandan çok daha yüksek bedeller ödemek zorunda kalacaktık.'

'Kimseden korkmadığımızı herkes bilsin. Eksiğimiz var, bayağı eksiğimiz var. Sonuçta biz Galatasaray'ız, buradayız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız.'

Feghouli, Falcao ve Babel'in kendileri için önemli olduğuna değinen Terim, 'Feghouli de, Falcao da, Babel de bizim önemli oyuncularımız. Başkanımızın 4 oyuncuyla ilgili ekonomik işareti, oyuncularımızın teknik kapasiteleriyle, verdikleri hizmetle alakası yoktu. Onlar bizim kıymetlilerimiz, Galatasaray'a hizmet etmişlerdir." dedi.

Falcao'nun Hollanda'ya gelmek istemesinin kendisini mutlu ettiğinin altını çizen tecrübeli teknik adam, "Falcao dün bana geldi. Bizimle beraber PSV maçına gelmek istediğini belirtti. Bu da beni son derece memnun etti. Şans verdiğimiz halde yine bize en iyi hizmeti yapacaktır." şeklinde konuştu.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

'PSV köklü bir kulüp. Koridorlardan geçerken PSV'nin nasıl bir kulüp olduğunu anlayabilirsiniz. Ön alan baskısını iyi yapan, zaman zaman 2-2-6 pozisyonuna gelen ciddi ve önemli bir rakiple oynayacağız. Roger Schmidt, çok saygı duyduğum bir meslektaşım.'