Fatih Terim'den Mostafa Mohamed açıklaması

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun lideri Galatasaray, yarın grup sonuncusu Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşılaşacak. Maç öncesinde Sarı-Kırmızılılar'ın stoperi Alpaslan Öztürk ve teknik direktör Fatih Terim yarınki mücadeleyi değerlendirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kritik maç öncesi oyun olarak değişiklikler yaşanabileceğini söyledi.

"Oyunumuzda bazı küçük dokunuşlar olacaktır" diyen Terim, "Ama büyük bir değişiklik kimse beklemesin. Oynamak istediğimiz bir oyun var. Zaman zaman çok başarılı olduğumuz zamanlar oluyor, bazı zamanlar hatalarımız oluyor. Yeni Alman hocamız (Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol) da bizim için aynı şeyi söylemiş. Oyun anlayışımız aynen devam edecek." şeklinde konuştu.

"Lokomotiv Moskova ile yabancı değiliz. Biz onları yeniyoruz, onlar bizi yeniyor. Stadın ilk açılışında da biz vardık. Bu sene aşağı yukarı oynacağımız takımlarda hoca değilşikliği olacak. İyi bir takım, iyi oyuncuları var. İyi bir takım olduğunu yarın göreceksiniz."

Ocak sinyali

Tecrübeli çalıştırıcı Avrupa Ligi'nde iyi gittiklerini ancak her sonuca açık olan bir grupta olduklarını ifade etti. Terim, yarın kazanmaları halinde Avrupa kupalarında Ocak ayını görebileceklerini söyledi.

68 yaşındaki teknik direktör, "Muhakkak ki kendi liginizde oynadığınızda da Avrupa Ligi'nde oynadığınızda da farklı oluyor. Bazı değişiklikler, bazı küçük değişiklikler olabilir. Yarın kazanırsak Avrupa'da Ocak ayını görürüz." dedi.

"Her oyuncuya ihtiyacımız var. Hiçkimseyi kaybetmeye niyetimiz yok. Fazla eksiğimiz yok. Sadece Arda ve Sacha eksiğimiz var. 17 maçta herhangi bir yumuşak doku sakatlığı yaşamamak önemli. Atletik performans ekibimize de teşekkür etmek gerekiyor. 3 güne 4 güne bir maç, seyahatlar..."

Mostafa Mohamed'in yükselen performansıyla ilgili Fatih Terim, "Onları kazanmak çok kolay olmadı. Daha iyi olmalarını bekliyorum. Mostafa da gollerine devam ediyor. Oynadıkça daha da iyi olacağını düşünüyorum. Az da olsa çok da olsa hepsi şans buluyor. Moral bozukluğu yaşamadan devam etmeleri de hoşuma gidiyor. Mostafa iyi gidiyor memnunum." diye konuştu.