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Spor Fatih Terim'den Galatasaray paylaşımı!
Spor

Fatih Terim'den Galatasaray paylaşımı!

Yeniakit Publisher
2024-07-08 20:03:00 -
Fatih Terim'den Galatasaray paylaşımı!

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim, 50 yıl önce bugün sarı kırmızılı ekibe imza atması üzerine paylaşımda bulundu.

50 yıl önce bugün Galatasaray ile ilk sözleşmesini imzalayan Fatih Terim, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Fatih Terim yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Hayat, koca bir döngüden ibaret... Size 50 yıl boyunca sayısız hatıra yaşatıp, gün olunca sizi aynı yere getiren.

"HİKAYE SİZİN OLMAKTAN ÇIKAR"

Yarım asır önce bugün Galatasaray Adası'ndaki bir imzayla dönmeye başladı çember. O günden sonra dünyanın neresine gidersem, gideyim; ismimin yanına Galatasaray eklendi, o gururla attığım her adımı. Ömür akıp giderken bir yandan, sahip olduğum tüm duyguları, 8 Temmuz 1974 günü kurduğum üçgenin içinde yaşadım: Ailem, ailem kadar sevdiğim dostlarım ve Galatasaray. Hayat, bana şunu öğretti: Yaşadıklarınızın birini bile resmin içerisinden çıkarırsanız, bahsettiğiniz hikâye sizin olmaktan çıkar. Kendi dünyanızda başkasının hikâyesini yaşarsınız.


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"G.SARAY HEP VAR OLACAK"

Bazen içinde bulunduğunuz andan 50 yıl sonrasını düşünürken, zaman size korkutucu gelebilir. Bazen de geride bıraktığınız 50 yılınız, umutlandırır sizi. O gün heyecan dolu bir gençtim; şimdi yarım asra milyonlarca insanla kurduğu bir hayat sığdıran çok daha tecrübeli biri... Ne mutlu ki; 50 yıl sonra da, 100 yıl sonra da... Galatasaray, hep var olacak. Hikâyemde bana eşlik eden, hikâyemi benimle yaşayan herkese teşekkür ederim."

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