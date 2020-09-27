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Spor Fatih Terim'den Fenerbahçe yorumu!
Spor

Fatih Terim'den Fenerbahçe yorumu!

Süper Lig'in 3. haftasında sahaında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, maç sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 22:20:00 -
Fatih Terim'den Fenerbahçe yorumu!

Maç öncesindeki heyecanın maç başladıktan sonra kaybolduğunu belirten Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Çok kez gole yaklaştıklarının ama atamadıklarını belirterek bu durumu düzeltmenin imkanının olmadığını fakat birçok kez gole yaklaştıklarkını ancak golü bulamadıklarını açıkladı.

Hakemin sarı kartı biraz fazla çıkarttığını belirten Terim, son pasların doğru verilmesi durumunda farklı bir sonuç olabileceğini belirterek, Glasgow maçına hazırlanacaklarını ardından da Kasımpaşa ile maç yapacaklarını belirtti.

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fatih artık adam gibi git yeter artık modan geçti emekli olmayı öğren
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