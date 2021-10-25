Fatih Terim ve Sergen Yalçın arasında dikkat çeken diyalog!

Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş - Galatasaray derbisinde iki teknik direktör, samimi görüntüler sergiledi. Maç öncesi yedek kulübesinde bir araya gelen Fatih Terim ve Sergen Yalçın, kısa süre sohbet etti.

Maç öncesi yedek kulübesinde bir araya gelen Fatih Terim ve Sergen Yalçın, bir süre sohbet edip gülüştü. Samimi görüntüler veren iki teknik adam kısa süre konuşurken Sergen Yalçın'ın, "Çok zor hocam ya.." demesi dikkat çekti.