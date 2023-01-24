  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu ürünleri kullananlar dikkat: Tehlikeli çıktı! Sağlık Bakanlığı cezayı bastı

İsveçli bakan Türkiye sorusuna cevap veremedi

Petrol zengini Özbekistan ile Gazprom arasında doğalgazda "yol haritası" imzalandı! İş birliği hamlesi

FOX TV'de cinsel içerikli film skandalı! Öztürk'ten Ezmeci'ye olay sözler

Rus şirket sayısı Türkiye'de arttı! Konutta oturum izni sonucu yeni rekor: Antalya'ya Ruslar akın ediyor

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacak! Dev projede artık sona gelindi

Heyecan dorukta! Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı tesisten resmen altın fışkıracak

Son dakika... Memur emeklilerinin zam farklarının ödenme tarihi belli oldu!

Uzman isimden EYT’lilere önemli uyarı: Sakın bırakmayın

Arsızlıkta zirve! İşçileri perişan eden CHP'li başkan bakın ne yaptı
Spor Fatih Terim tarihe geçti! En iyileri o seçecek...
Spor

Fatih Terim tarihe geçti! En iyileri o seçecek...

Tecrübeli futbol adamı Fatih Terim, İngiliz gazetesi The Guardian'ın yılın en iyi 100 futbolcusunu seçeceği jüride yer alacak. Geçtiğimiz haftalarda Golden Foot'a layık görülen tecrübeli teknik adam bu jüriye seçilen ilk Türk olma unvanını da elde etmiş oldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 20:50:00 -
Fatih Terim tarihe geçti! En iyileri o seçecek...

Tecrübeli futbol adamı Fatih Terim, İngiliz gazetesi The Guardian'ın yılın en iyi 100 futbolcusunu seçeceği jüride yer alacak. Geçtiğimiz haftalarda Golden Foot'a layık görülen tecrübeli teknik adam bu jüriye seçilen ilk Türk olma unvanını da elde etmiş oldu. 

İngiliz gazetesi The Guardian her yıl olduğu gibi bu yılda en başarılı 100 futbolcuyu belirleyecek. 100 futbolcunun tespit edilmesi için oluşturulan jüride Türk futbolunun ve Galatasaray Fatih Terim'de kendine yer buldu.

Tecrübeli teknik adam bu jüriye seçilen ilk Türk olma unvanını da elde etmiş oldu. Jüride İzlanda Teknik Direktörü Magnus Mar Einarsson ve Avram Grant'da yer alıyor.

ÇALHANOĞLU DA LİSTEYE GİRMEYE ÇALIŞACAK

En iyi 100 erkek futbolcunun seçileceği listeye girme ihtimali olan bir diğer tanıdık isim ise Hakan Çalhanoğlu. Çalhanoğlu geçen sezon Inter'de gösterdiği performans ile ilk 100 içerisinde kendisine yer bulmaya çalışacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23