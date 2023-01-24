Fatih Terim tarihe geçti! En iyileri o seçecek...

Tecrübeli futbol adamı Fatih Terim, İngiliz gazetesi The Guardian'ın yılın en iyi 100 futbolcusunu seçeceği jüride yer alacak. Geçtiğimiz haftalarda Golden Foot'a layık görülen tecrübeli teknik adam bu jüriye seçilen ilk Türk olma unvanını da elde etmiş oldu.

İngiliz gazetesi The Guardian her yıl olduğu gibi bu yılda en başarılı 100 futbolcuyu belirleyecek. 100 futbolcunun tespit edilmesi için oluşturulan jüride Türk futbolunun ve Galatasaray Fatih Terim'de kendine yer buldu.

Tecrübeli teknik adam bu jüriye seçilen ilk Türk olma unvanını da elde etmiş oldu. Jüride İzlanda Teknik Direktörü Magnus Mar Einarsson ve Avram Grant'da yer alıyor.

ÇALHANOĞLU DA LİSTEYE GİRMEYE ÇALIŞACAK

En iyi 100 erkek futbolcunun seçileceği listeye girme ihtimali olan bir diğer tanıdık isim ise Hakan Çalhanoğlu. Çalhanoğlu geçen sezon Inter'de gösterdiği performans ile ilk 100 içerisinde kendisine yer bulmaya çalışacak.