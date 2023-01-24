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Spor Fatih Terim sahalara geri mi dönüyor? Düşünmek için süre istedi... Dev kulübe gidecek!
Spor

Fatih Terim sahalara geri mi dönüyor? Düşünmek için süre istedi... Dev kulübe gidecek!

İngiliz The Guardian gazetesi, 2022 yılında en iyi performans gösteren "Dünyanın en iyi 100 futbolcusu" listesini oluşturacak jürilerden birinin Fatih Terim olduğunu duyurdu. Bu haberin hemen ardından İngiliz basını, geçtiğimiz günlerde Frank Lampard'ın görevine son veren Everton'ın Fatih Terim'i istediğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 17:38:00 -
Fatih Terim sahalara geri mi dönüyor? Düşünmek için süre istedi... Dev kulübe gidecek!

İngiliz The Guardian gazetesi, 2022 yılında en iyi performans gösteren "Dünyanın en iyi 100 futbolcusu" listesini oluşturacak jürilerden birinin Fatih Terim olduğunu duyurdu. Bu haberin hemen ardından İngiliz basını, geçtiğimiz günlerde Frank Lampard'ın görevine son veren Everton'ın Fatih Terim'i istediğini yazdı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’da teknik direktör Frank Lampard’ın görevine son vermişti. İngilizler boşalan teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim'in gelebileceğini yazdı.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yine Everton'dan teklif alan Fatih Terim, dinlenmek istediği için bu teklifi teşekkür ederek reddetmişti. Lampard ile yolları ayıran Everton'ın 'Terim aşkı' yeniden alevlendi.

Goodison News'te yer alan haberde, Fatih Terim, Everton'dan düşünmek için süre istedi. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Fatih Terim'in bu teklife ne yanıt vereceği büyük merak konusu oldu.

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