Fatih Terim PSV maçı sonrası ne dedi? Fatih Terim istifa eder mi?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV Eindhoven maçı sonrasında konuştu. GS teknik direktörü Fatih Teerim, "PSV hem kazandı, hem de çok büyük ihtimalle.. En azından tura bizden çok yakın. Bizden daha iyi oynadılar, rahat bir galibiyet aldılar. Galatasaraylılar neden 3 sene istediğimi daha iyi anlamıştır. Bu seviyelerde oynamak için gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı takım hocası Terim’e "Elinizde Falcao ve Muhammed varken neden Babel, ayrıca neden 3'lü savunma oynadığınız merak edildi?" sorusuna "Kim merak etmiş? Sen mi merak ettin?" şeklinde sert bir giriş yapan Terim, "Elimizdeki bazı mevkilerin orijinal adamı olmadığı için böyle çıktık. Ayrıca ne Falcao hazır, ne de Mostafa'yı hazır hissediyoruz. Sonradan sokmayı daha uygun bulduk. İlk dakikada gol yerseniz, hangi planı yaparsanız yapın oyuncular sıkıntı yaşayacaklardır. Bu seviyede böyle basit goller yerseniz muhakkak ki geriye düşeceksiniz." dedi.

PSV maçı sonrası Galatasaray taraftarlarının bir hayli morallerinin bozulduğu görülürken, İstanbul’da oynanacak olan PSV rövanş maçında da Galatasaray yenilmesi durumunda Fatih Terim’in henüz lig sezonun başlamamış olması daha şimdiden Sarı kırmızılı takım Hocası’nın tahtının tehlikeye girebileceğinin yorumları da yapılıyor.