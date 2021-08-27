Fatih Terim oyuncularını övdü

Randers maçının ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Az gol yiyoruz ama daha da az gol yemeliyiz." ifadelerini kullandı.

"Taraftar bizim en önemli unsurumuz"

"Taraftar bizim en önemli unsurumuz, olmazsa olmazlarımızdan. Onlarla çok daha önemli işler yapıyoruz. Tadı onlarla çıkıyor açıkçası. Daha birazının buraya gelmesine rağmen oyuncularımızdaki etkisi çok açık."

"Muhakkak ki biz rakipten daha iyi bir takımız"

"2-1'den sonra daha fazla gol pozisyonuna girdik, bu sevindirici. Oyun, sevindirici. Girilen gol pozisyonu sayısı, Avrupa maçı için sevindirici. Muhakkak ki biz rakipten daha iyi bir takımız ama Avrupa'da her şey açık. Oyuncularım pes etmediler ve kazanmayı istediler. Avrupa Ligi'nde olmayı istedik."

"Barış Alper'in 1-2 güzel hareketini kafamıza yazdık"

"Taraftarlarımız bazen bazı oyuncularımızın bir an evvel oynamasını istiyor ama genç oyuncular için zamanlama çok önemlidir. Barış Alper'in 1-2 güzel hareketini kafamıza yazdık. Her geçen gün ısındıkça daha iyi olacak."

"Kerem bayağı yoruldu, o yüzden ikinci yarıda Barış'ı seçtim. Onlar bizim kıymetlilerimiz, onların sayısını çoğaltacağız. Yaş alan gençler de vardır, sadece gençlerdir. Onları da unutmamak lazım. Barış ve Barış gibileri inşallah kazandırmaya devam ederiz."

"Babel iyi bir oyuncu ama her şey olabilir"

"Mesele, hep kalacakmış gibi oynamak. Profesyonelce. Oyuncu yarın da gidebilir. Babel iyi bir oyuncu. Benim de beğendiğim, önemli bir oyuncu ama her şey olabilir."

"Kaçıncı 10 numarayı alacağız?"

"10 numara alacağız demedim. Olay Rangers'lara gitmiş. Kaçıncı 10 numarayı alacağız?"