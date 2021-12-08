Fatih Terim Lazio maçı öncesi konuştu: Dikkat etmemiz gerekecek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile oynayacakları zorlu maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde;

"Lazio’ya duyduğum saygı kadar..."

“İstanbul’daki ilk maçtan önce, ‘Sadece bir izleyici olsam, kesinlikle bu maçı seçerdim’ demiştim. Burada, Lazio’ya duyduğum saygı kadar takımıma duyduğum güvenin de ifadesiydi bu. Onun da etkisi olmuştu.”

"Marsilya maçı gecenin maçıydı"

“Galatasaray, oynadığı futbol ve vadettiği gelecekle birlikte Avrupa’da maçların kalitesini yükselten bir takım. Bu yüzden Marsilya’yla oynadığımız maç UEFA Avrupa Ligi’nde o gecenin maçıydı benim için.”

"Bizim adımıza play-off maçı olacak"

“Tarafsız bir izleyicinin, Lazio-Galatasaray maçının da o gün söylediğim konuyla örtüştüğünü görüyorum. Lazio ve Galatasaray’ın şu ana kadar başardıkları şeylerden sonra, yarın aşağı yukarı bizim adımıza bir play-off maçı gibi olacak.”

"Lazio bitiricilik seviyesi yüksek bir takım"

“Buraya herhangi bir sıkıntı olmadan da gelebilirdik. Lokomotiv maçında maalesef çok fazla gol kaçırdık, çok da kötü bir gol yedik. Lazio, çok ciddi gol pozisyonlarına giren, bitiricilik seviyesi yüksek olan bir takım ve böyle bir rakibe karşı oynayacağız.”

"Şubat ayındaki maçı oynuyor gibiyiz"

“Gecenin maçı olacağına inanıyorum. Sanki play-off maçı oynayacağız. Şubat ayındaki maçı oynuyor gibiyiz aynı zamanda. Sanki bir Şampiyonlar Ligi grubu demiştim, öyle de devam ediyoruz açıkçası.”

"Dikkat etmemiz gerekecek"

“Galatasaray, Roma’dan puanla dönmesi halinde grubu lider tamamlayacak. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Lazio’ya büyük saygı duyuyorum. Her geçen gün meslektaşım Sarri’nin oynatmak istediği futbol anlayışının oturduğunu da görüyorum. Dikkat etmemiz gerekecek.”

"Ağrılarım bir rahatsızlığa dönüştü"

“Pazartesi günü başlayan ağrılarım, mide ve bağırsak sistemimdeki ağrı şikayetlerim, daha sonra bir rahatsızlığa dönüştü. Geceyi hastanede geçirmek zorunda kaldım. İlk anda kimseyi telaşlandırmak istemedim. Herhangi bir paylaşım yapmayı erken gördüm.”

"Bazı operasyon ihtimalleri..."

“Daha sonra bazı operasyon ihtimalleri masaya konunca tekrar konuştuk. İhtimallerin maçtan sonraya; daha doğrusu doktorlarımızdan gerekli izni alarak dün antrenmana gittim, bugün de takımımla oldum, bundan dolayı çok mutluyum.”

“Döndükten sonra ihtimallerden bir tanesi… Çok şükür, iyiyim. Onlarla pazarlık edilmez ama sağ olsunlar bana izin verdiler. Allah’a şükür iyiyim.”

"İtalya, benim ikinci vatanım"

“İtalya’da olmaktan son derece mutluyum. İtalya, benim ikinci vatanım. Burada çok mutlu günlerim oldu, hala daha çok önemli dostluklarım var. Çok sevdiğim bir ülke. Aşağı yukarı her hafta sonu Serie A’dan bir maç izliyorum.”

“Serie A, futbol kalitesinin tekrar artmasıyla müthiş bir lig olmaya başladı.”

“Kendimi evimde gibi hissediyorum"

“Kendimi evimde gibi hissediyorum. Bu kadar yıl geçmesine rağmen İtalya’ya ayak bastığım andan itibaren bana olan sevgi ve saygıyı gördükçe çok daha mutlu oluyorum, gurur da duyuyorum. Bu kadar yıl geçmesine rağmen sevgide hiçbir şey değişmemiş.”

Galatasaray kalecisi ve takım kaptanı Fernando Muslera da Lazio maçına dair açıklamalarda bulundu.

İşte Muslera'nın açıklamaları;

"Roma’da çok önemli bir dönem geçirdim"

“Benim için gerçekten bazı duygular çok hakim olacak. Roma’da çok önemli bir dönem geçirdim. Yarınki maç bizim için çok önemli olacak. Genç bir takımız ama büyük bir emek göstererek buraya kadar geldik. Disiplinimizden taviz vermedik.”

“Biz de iddialıyız"

“Biz de iddialıyız. Aynı zamanda cesaretle bu maçı göğüsleyip, en iyi şekilde Roma’dan ayrılmak istiyoruz.”

“Burada çok keyifli günler geçirdim"

“Burada çok keyifli günler geçirdim. O zamanlar çok gençtim. Benim gelişmemi beklediler. Çok güzel bir ilişkimiz oldu, Lazio’yla önce İtalya Kupası’nı sonra da İtalya Süper Kupası’nı kazandık. Taraftarın desteğini her zaman arkamda hissettim.”

"Hata yapanın kaybedeceği maç olacak"

“İki takım arasında çok da büyük fark görmüyorum. Biz genç bir takımız. Korkusu olmayan bir takımız. Lazio ise daha deneyimli, organize bir takım. Benim görüşüm, ilk maçta olduğu gibi hata yapanın kaybedeceği bir durum olacak.”

"Liderliği korumak için sahada olacağız"

“Şu anda lideriz. Biz liderliği korumak için sahada olacağız, Lazio da liderlik için. İki takım da kupanın sonuna kadar gitme kapasitesine sahip. Gruplardan sonra turnuva çok zorlanacak. Hayaller ve hedeflerin ortak olduğunu düşünüyorum.”