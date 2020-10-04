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Spor Fatih Terim küplere bindi! Maç bitmeden sahayı terk etti
Spor

Fatih Terim küplere bindi! Maç bitmeden sahayı terk etti

Kasımpaşa maçının sonuna eklenen 5 dakikalık uzatmaya tepki gösteren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, soyunma odasına gitti.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 21:48:00 -
Fatih Terim küplere bindi! Maç bitmeden sahayı terk etti

Kasımpaşa'nın sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçın son anlarında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5 dakikalık uzatmaya tepki göstererek maç bitmeden sahayı terk etti. Maçın 90. dakikasında dördüncü hakem Yasin Kol, 5 dakikalık oynanmamış zamanı işaret etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 5 dakikalık uzatmaya tepki göstererek, dördüncü hakeme, alın oyununuzu kendiniz oynayın diyerek tepki gösterdi.

Terim'den rotasyon açıklaması

Karşılaşma öncesi Kasımpaşa karşısında kadroda rotasyon yapmak zorunda olduklarını söyleyen Terim, bazı oyuncular yorulduğu için değişiklik yapmak zorunda olduklarını söyledi.

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Yorumlar

Murat

Teknik direktör olmadığın bir kez daha tescillendi. İşin gücün ona buna suç atmak başka bi bildiğin yok. Bırak git artık senden olmuyor. Daha fazla rezil etme kendini
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