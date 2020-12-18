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Spor Fatih Terim, koronaya yakalanan 3 futbolcuyu açıkladı
Spor

Fatih Terim, koronaya yakalanan 3 futbolcuyu açıkladı

Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 21:05:00 -
Fatih Terim, koronaya yakalanan 3 futbolcuyu açıkladı

Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan futbolcuların Emre Taşdemir, Kerem ve kaleci Fatih Öztürk olduğunu söyledi.

Sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Ryan Babel'in dışında 3 futbolcunun da koronavirüs olduğu sarı kırmızılılar, Fatih Karagümrük maçında 5 futbolcusunu oynatamıyor. Zorlu maç öncesi açıklamalar yapan Terim, koronavirüse yakalanan futbolcuların ismini açıkladı.

Terim konuyla ilgili, "Saracchi kadroda; Emre, Kerem ve Fatih hasta, tam herkes iyileşti derken. Hepimizin çok dikkatli olması lazım. Diğer kulüplerdeki arkadaşlarımı da tahmin edebiliyorum, hiç kolay değil. Karar mekanizması hiç kolay değildir. Bu kadar dikkatli olmamıza rağmen bazen önleyemiyoruz. Umarım ülkece önleriz de hepimiz rahat ederiz. Maskeyi tak, mesafeyi ayarla, hepimizi yordu. Saracchi, Allah'tan tam zamanında geldi" dedi.

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