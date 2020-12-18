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Spor Fatih Terim kırmızı kart gördü, çılgına döndü
Spor

Fatih Terim kırmızı kart gördü, çılgına döndü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçının 69. dakikasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na itirazları sonucu kırmızı kart gördü. Gördüğü kart sonrası çılgına dönen Terim, "Sana yazıklar olsun! Sen nasıl hakemsin! Ne hakemliği, ne futbolu biliyorsun. Akşam evde 'Fatih hocayı attım' diye anlatırsın artık!" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 21:34:00 -
Fatih Terim kırmızı kart gördü, çılgına döndü

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçının 69. dakikasında kırmızı kart gördü.

Bir pozisyon sonrası hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na itiraz eden Terim, kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından çılgına döndü ve hakeme sert sözler sarf etti.

Terim'in kırmızı kart sonrası hakeme "Sana yazıklar olsun! Sen nasıl hakemsin! Ne hakemliği, ne futbolu biliyorsun. Akşam evde 'Fatih hocayı attım' diye anlatırsın artık. Terbiyesiz, ahlaksız!" dediği duyuldu.

2 maç ceza alırsa Trabzonspor maçında olmayacak

Direkt kırmızı kart gören Fatih Terim, 2 maç ceza alması durumunda Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor maçında takımının başında olamayacak.

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