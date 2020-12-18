Fatih Terim kırmızı kart gördü, çılgına döndü

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçının 69. dakikasında kırmızı kart gördü.

Bir pozisyon sonrası hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na itiraz eden Terim, kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından çılgına döndü ve hakeme sert sözler sarf etti.

Terim'in kırmızı kart sonrası hakeme "Sana yazıklar olsun! Sen nasıl hakemsin! Ne hakemliği, ne futbolu biliyorsun. Akşam evde 'Fatih hocayı attım' diye anlatırsın artık. Terbiyesiz, ahlaksız!" dediği duyuldu.

2 maç ceza alırsa Trabzonspor maçında olmayacak

Direkt kırmızı kart gören Fatih Terim, 2 maç ceza alması durumunda Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor maçında takımının başında olamayacak.