  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fatih Terim: İtalya'dan telefon gelirse ayrılırım
Spor

Fatih Terim: İtalya'dan telefon gelirse ayrılırım

Dün oynanan Lazio maçı sonrası İtalyan gazetecilerle sohbet eden Fatih Terim, İtalya'dan teklif gelmesi durumunda Galatasaray'dan ayrılabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 16:52:00 -
Fatih Terim: İtalya'dan telefon gelirse ayrılırım

Galatasaray'da Fatih Terim dün akşam kazanılan Lazio maçından sonra İtalyan medya mensuplarıyla bir araya geldi. İtalyan gazetecilerle şakalaşan Terim onlara, “iyi yolculuklar. Mourinho’ya selam söyleyin. Roma’da görüşürüz” diye mesaj verdi.

"İtalya’dan bir telefon gelirse hemen ayrılırım"

Ayak üstü yapılan bu sohbet toplantısı sırasında Terim, “İtalya’yı seviyorum. Her zaman konuştuğum bir çok arkadaşım var. Serie A’yı her zaman takip ederim. İtalyan gazetelerini okurum. Bugün bile La Gazzetta Dello Sport’u okudum. Birçok meslektaşımı takip ediyorum. Sarri’yi çok seviyorum. O benim arkadaşım. Onu Napoli’nin ardından Chelsea ve Juventus’u çalıştırdığı dönemlerden beri takip ediyorum. Lazio çok iyi olacak. Şimdi Galatasaray ile 3 yıllık sözleşmem var. Adamlarımla beraber bir şeyler yapmak için uğraşıyorum. Bu maceranın sonunda İtalya’dan bir telefon gelirse hemen ayrılırım” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay