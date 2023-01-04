Fatih Terim istemişti, Şenol Güneş alıyor! Flaş gelişme...

Fatih Terim'in Galatasaray'ı çalıştırdığı dönem transferini çok istediği Nicolae Stanciu'yu Beşiktaş kapıyor. Siyah - beyazlıların ilk planı yıldız ismi kiralamak.

12 Ocak'ta başlayacak olan devre arası transfer dönemi için planlama yapan Beşiktaş, orta alana takviye yapmak istiyor. Siyah - beyazlılarda kadroya katılacak isimler olacağı gibi takımdan gönderilenecek isimler de olacak.

Fanatik'e göre, Beşiktaş'ın orta sahada yaratıcı oyuncu boşluğunu doldurmak için istediği isim Nicolae Stanciu.

Daha önce Galatasaray, Fatih Terim döneminde 29 yaşındaki yıldız oyuncuyu transfer etmek için yoğun çaba harcamıştı. Ancak Slavia Prag, oyuncuyu 4 milyon Euro karşılığında Wuhan Three Towns'a satmıştı.

Stanciu'nun da Çin'de mutlu olmadığı ve devre arası transfer döneminde ayrılmak istediği ifade edildi. Dele Alli ile yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş, Stanciu'yu transfer ederek bu bölgeyi takviye etmek istiyor. Beşiktaş'ın ilk hedefi Stanciu'yu kiralık olarak kadroya katmak.

ÇİN'DEKİ PERFORMANSI

Wuhan Three Towns formasıyla 27 maçta görev alan Stanciu, bu maçlarda 10 kez gol atarken 12 kez de asist yapmayı başardı.